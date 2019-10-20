Лас-Вегас, США, , 03:08 — REGNUM Российская пара в составе Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина завоевала второе место на соревнованиях спортивных пар в рамках турнира Skate America в Лас-Вегасе, который является первым этапом серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU).

Павлюченко и Ходыкин в сумме за короткую и произвольную программы набрали 196,98 балла. При этом в короткой программе пара установила личный рекорд, набрав 71,25 балла.

На первом месте китайская пара Пэн Чэн и Цзинь Ян (200,89), бронзу взяли спортсмены из США Хэвен Денни и Брэндон Фрейзер (192,70).

Российская пара ранее два раза завоёвывала бронзу на этапах Гран-при. Кроме того, в их активе золото чемпионата мира среди юниоров 2018 года.