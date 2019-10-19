Санкт-Петербург, , 20:58 — REGNUM В субботу, 19 октября, в матче 13 тура чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» на своем поле уверенно обыграл «Ростов» — 6:1.

Матч проходил после двухнедельной паузы на игры национальных сборных, и в первые минуты игра была не слишком быстрой. «Зенит» владел некоторым преимуществом, а счёт был открыт на 14-й минуте — после того, как защитник «Ростова» толкнул в своей штрафной Дзюбу. Сам пострадавший и реализовал пенальти.

Уже через шесть минут «Зенит» удвоил свое преимущество, и вновь отличился Дзюба, на этот раз — после розыгрыша штрафного и навесной подачи.

Команды перед этим туром набрали одинаковое количество очков, но к середине тайма стало казаться, что «Зенит» побеждает на классе. В одном из моментов Шатов, Азмун и Дзюба могли выбрать, кому из них забивать, и предпочли красоту результату. Дважды подряд опасно бил Дриусси.

Хозяева поля играли легко, не сомневаясь в своей победе. Опасных моментов «Ростов» создать не мог, а оборона команды ошибалась снова и снова. В конце тайма «Зенит» создал ещё два опасных момента и реализовал один из них — отличился Азмун.

Во втором тайме «Зенит» отдал мяч гостям, но «Ростову» это не помогло. Забивали снова хозяева — сначала Дзюба из офсайда (гол засчитан не был), потом Караваев — уже по всем правилам.

В концовке встречи 58 тысяч зрителей увидели сразу три удара с 11-метровой отметки. Дзюба, не забив с первой попытки (вратарь «Ростова» Егор Бабурин поймал и зафиксировал мяч), получил ещё одну из-за нарушения со стороны защитников. Через три минуты право на пенальти получил уже «Ростов», и Еременко пробил точно. Уже в добавленное время ещё один гол в ворота «Ростова» забил Барриос.

После этой игры «Зенит» сохранил за собой место в лидирующей группе — сейчас он делит 1−2 места с «Локомотивом», «Ростов» отстаёт от этих команд на три очка.