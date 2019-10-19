Мадрид, , 19:19 — REGNUM В Мадриде 19 октября на стадионе «Ванда Метрополитано» между командами «Атлетико» и «Валенсия» был разыгран матч в рамках 9-го тура испанской Примеры сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:1.

Самым полезным игроком матча с оценкой 8.44 был признан Даниэль Парехо, забивший единственный мяч «летучих мышей», совершивший три успешные обводки и подавший четыре угловых. Точность передач испанца составила 89%.

Мадридский «Атлетико», набрав 16 очков, укрепился на 4-й позиции в турнирной таблице лиги. «Валенсия» с 13-ю баллами поднялась на 6-е место.

Статистика матча («Атлетико» / «Валенсия»)

Удары 16/10

Удары в створ 5/4

Владение 43%/57%

Фолы 18/12

Угловые 2/4

WhoScored 6.62/6.46

Составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Кансеко, Монтейро, Коке, Партей, Сауль, Феликс, Мората, Коста.

Запас: Адан, Корреа, Лемар (↑ 54), Лоди (↑ 54), Льоренте (↑ 68), Эррера, Триппьер.

«Валенсия»: Силлессен, Коста, Паулиста, Васс, Гарай, Кондогбья, Парехо, Коклен, Черышев, Торрес, Гомес.

Запас: Доменек, Коррейя, Солер (↑ 71), Гамейро (↑ 65), Дьякаби, Вальехо, Каншэн (↑ 77)

Бригада арбитров: Адриан Кордеро | Хосе Карлос Мело | Антонио Керезо | Хосе Пардеро.

Желтые карточки: Партей — 29, Черышев — 39, Феликс — 45.

Красные карточки: Каншэн — 90+1.

Голы: Диего Коста (пенальти) 36 — 1:0, Даниэль Парехо 82 — 1:1.