Борнмут, Великобритания, , 19:17 — REGNUM В Борнмуте 19 октября на «Виталити Стэдиум» между командами «Борнмут» и «Норвич Сити» был разыгран матч в рамках 9-го тура АПЛ сезона 2019/20. Игра завершилась нулевой ничьей.

MVP матча был признан 23-летний новичок «вишен» Филип Биллинг, выигравший пять верховых дуэлей, совершивший три успешные обводки и три отбора. Оценка и точность передач футболиста составили 7.69 и 76% соответственно.

«Борнмут», набрав 12 очков, поднялся на 9-ю позицию. «Норвич Сити» с 7-ю баллами остался на предпоследнем месте в зоне вылета.

Статистика матча («Борнмут» / «Норвич Сити»)

Удары 12/10

Удары в створ 2/1

Владение 47%/53%

Фолы 8/11

Угловые 6/7

WhoScored 6.58/6.60

Составы на матч:

«Борнмут»: Рамздейл, Кук, Аке, Смит, Рико, Кук, Уилсон, Фрейзер, Биллинг, Соланке, Уилсон.

Запас: Боруц, Френсис, Сурман, Кинг (↑ 62), Греневельд (↑ 69), Келли, Мепэн.

«Норвич Сити»: Крул, Эронз, Годфри, Льюис, Амаду, Ляйтнер, Кантуэлл, Буэндиа, Маклин, Тетти, Пукки.

Запас: Байрэм, Эрнандес (↑ 81), Штиперман, Трибулль (↑ 50), Дрмич, Србены (↑ 90), Макговерн.

Бригада арбитров: Ли Мейсон | Мэттью Уилкс | Марк Шолес | Крейг Хикс.

Желтые карточки: Льюис — 29, Маклин — 68, Смит — 70, Пукки — 86.