Борнмут, Великобритания, 19 октября 2019, 19:17 — REGNUM В Борнмуте 19 октября на «Виталити Стэдиум» между командами «Борнмут» и «Норвич Сити» был разыгран матч в рамках 9-го тура АПЛ сезона 2019/20. Игра завершилась нулевой ничьей.
MVP матча был признан 23-летний новичок «вишен» Филип Биллинг, выигравший пять верховых дуэлей, совершивший три успешные обводки и три отбора. Оценка и точность передач футболиста составили 7.69 и 76% соответственно.
«Борнмут», набрав 12 очков, поднялся на 9-ю позицию. «Норвич Сити» с 7-ю баллами остался на предпоследнем месте в зоне вылета.
Статистика матча («Борнмут» / «Норвич Сити»)
Удары 12/10
Удары в створ 2/1
Владение 47%/53%
Фолы 8/11
Угловые 6/7
WhoScored 6.58/6.60
Составы на матч:
«Борнмут»: Рамздейл, Кук, Аке, Смит, Рико, Кук, Уилсон, Фрейзер, Биллинг, Соланке, Уилсон.
Запас: Боруц, Френсис, Сурман, Кинг (↑ 62), Греневельд (↑ 69), Келли, Мепэн.
«Норвич Сити»: Крул, Эронз, Годфри, Льюис, Амаду, Ляйтнер, Кантуэлл, Буэндиа, Маклин, Тетти, Пукки.
Запас: Байрэм, Эрнандес (↑ 81), Штиперман, Трибулль (↑ 50), Дрмич, Србены (↑ 90), Макговерн.
Бригада арбитров: Ли Мейсон | Мэттью Уилкс | Марк Шолес | Крейг Хикс.
Желтые карточки: Льюис — 29, Маклин — 68, Смит — 70, Пукки — 86.