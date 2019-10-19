Лондон, , 19:12 — REGNUM В Лестере 19 октября на стадионе «Кинг Пауэр» между командами «Лестер Сити» и «Бернли» был разыгран матч в рамках 9-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2019/20. Игра завершилась волевой победой «лис».

MVP матча с оценкой 7.89 стал португальский фланговый защитник Рикардо Перейра, совершивший шесть отборов и две успешные обводки. Точность передач игрока составила 86%.

«Лестер» одержал пятую победу в сезоне, набрал 17 очков и поднялся на вторую позицию. «Бернли» с 12-ю баллами остался на 7-й строчке.

Статистика матча («Лестер» / «Бернли»)

Удары 17/13

Удары в створ 3/3

Владение 64%/36%

Фолы 4/10

Угловые 9/4

WhoScored 6.88/6.54

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Перейра, Тилеманс, Ндиди, Мэддисон, Перес, Барнс, Варди.

Запас: Джастин, Морган (↑ 79), Грэй (↑ 67), Олбрайтон, Чоудури, Прает (↑ 73).

«Бернли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Питерс, Макнейл, Брэди, Хендрик, Вествуд, Вуд, Родригес.

Запас: Тейлор, Гибсон, Харт, Леннон (↑ 65), Бардсли, Выдра (↑ 83), Лонг.

Бригада арбитров: Джонатан Мосс | Марк Перри | Эдвард Смарт | Мартин Кой.

Желтые карточки: Хендрик — 2, Вуд — 62, Лоутон — 90.

Голы: Крис Вуд (Дуайт Макнейл) 26 — 0:1, Джейми Варди (Харви Барнс) 45 — 1:1, Юри Тилеманс (Харви Барнс) 74 — 2:1.