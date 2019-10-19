Лондон, 19 октября 2019, 19:08 — REGNUM В Лондоне 19 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» между командами «Челси» и «Ньюкасл» был разыгран матч в рамках 9-го тура АПЛ сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».
Лучшим игроком матча с оценкой 7.93 стал молодой атакующий полузащитник сборной Англии Каллум Хадсон-Одои, отдавший голевую передачу, совершивший три успешные обводки и подавший два угловых. Точность передач футболиста составила 80%.
«Челси» набрал 17 очков и поднялся на 3-ю позицию. «Ньюкасл» с 8-ю баллами остался на 18-м месте в зоне вылета.
Статистика матча («Челси» / «Ньюкасл»)
Удары 16/5
Удары в створ 7/0
Владение 71%/29%
Фолы 9/12
Угловые 11/0
WhoScored 7.04/6.44
Составы на матч:
«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Аспиликуэта, Томори, Жоржиньо, Баркли, Виллиан, Маунт, Хадсон-Одои, Абрахам.
Запас: Кабальеро, Ковачич (↑ 43), Жиру, Пулишич (↑ 64), Батшуайи, Джеймс (↑ 90), Гэи.
«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Шер, Ласселс, Виллемс, Йедлин, Сен-Максимен, Алмирон, Лонстафф, Лонгстафф, Жоэлинтон.
Запас: Дамметт, Кэрролл (↑ 70), Шелви, Гэйл (↑ 85), Крафт, Дарлоу, Атсу (↑ 83).
Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг | Джеймс Линингтон.
Желтые карточки: Алонсо — 23, Кларк — 43, Томори — 45.
Голы: Маркос Алонсо (Каллум Хадсон-Одои) 73 — 1:0.