Лондон, , 19:08 — REGNUM В Лондоне 19 октября на стадионе «Стэмфорд Бридж» между командами «Челси» и «Ньюкасл» был разыгран матч в рамках 9-го тура АПЛ сезона 2019/20. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».

Лучшим игроком матча с оценкой 7.93 стал молодой атакующий полузащитник сборной Англии Каллум Хадсон-Одои, отдавший голевую передачу, совершивший три успешные обводки и подавший два угловых. Точность передач футболиста составила 80%.

«Челси» набрал 17 очков и поднялся на 3-ю позицию. «Ньюкасл» с 8-ю баллами остался на 18-м месте в зоне вылета.

Статистика матча («Челси» / «Ньюкасл»)

Удары 16/5

Удары в створ 7/0

Владение 71%/29%

Фолы 9/12

Угловые 11/0

WhoScored 7.04/6.44

Составы на матч:

«Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Зума, Аспиликуэта, Томори, Жоржиньо, Баркли, Виллиан, Маунт, Хадсон-Одои, Абрахам.

Запас: Кабальеро, Ковачич (↑ 43), Жиру, Пулишич (↑ 64), Батшуайи, Джеймс (↑ 90), Гэи.

«Ньюкасл»: Дубравка, Кларк, Шер, Ласселс, Виллемс, Йедлин, Сен-Максимен, Алмирон, Лонстафф, Лонгстафф, Жоэлинтон.

Запас: Дамметт, Кэрролл (↑ 70), Шелви, Гэйл (↑ 85), Крафт, Дарлоу, Атсу (↑ 83).

Бригада арбитров: Андре Марринер | Скотт Леджер | Саймон Лонг | Джеймс Линингтон.

Желтые карточки: Алонсо — 23, Кларк — 43, Томори — 45.

Голы: Маркос Алонсо (Каллум Хадсон-Одои) 73 — 1:0.