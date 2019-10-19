Берлин, , 19:00 — REGNUM В Аугсбурге 19 октября на стадионе «ВВК Арена» между командами «Аугсбург» и «Бавария» был разыгран матч в рамках 8-го тура Бундеслиги сезона 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

Лучшим игроком противостояния с оценкой 9.51 стал немецкий вингер Серж Гнабри, оформивший 1+1 по системе гол+пас, нанесший шесть ударов по воротам соперника и совершивший четыре успешные обводки. Точность передач футболиста составила 80%.

«Бавария», набрав 15 очков, осталась на третьем месте. «Аугсбург» с 6-ю баллами расположился на 15-й позиции в непосредственной близости с зоной вылета.

Статистика матча («Аугсбург» / «Бавария»)

Удары 9/25

Удары в створ 7/10

Владение 28/72%

Фолы 11/7

Угловые 3/7

WhoScored 6.65/6.87

Составы на матч:

«Аугсбург»: Коубек, Лихштайнер, Едвай, Удуохай, Хедира, Макс, Моравек, Варгас, Рихтер, Оксфорд, Нидерлехнер.

Запас: Луте, Гауэлеу, Кордова (↑ 82), Шибер, Бордучи, Йенсен (↑ 63), Финнбогасон (↑ 68), Хан, Фрамбергер.

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Киммих, Люка, Мартинес, Коутиньо, Алькантара, Гнабри, Коман, Левандовски.

Запас: Перишич, Боатенг, Горецка (↑ 86), Дэйвис, Толиссо, Мюллер (↑ 80), Ульрайх, Алаба (↑ 12).

Бригада арбитров: Даниэль Зиберт | Лассе Козловски | Ян Зайдель | Рафаэль Фольтин.

Желтые карточки: Киммих — 37, Алькантара — 42, Рихтер — 63, Хедира — 74, Мартинес — 84, Коубек — 90+4.

Голы: Марко Рихтер (Рани Хедира) 1 — 1:0, Роберт Левандовски (Серж Гнабри) 14 — 1:1, Серж Гнабри 49 — 1:2, Альфред Финнбогасон (Серхио Кордова) 90+2 — 2:2.