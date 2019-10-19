Бремен, Германия, , 18:57 — REGNUM Сегодня, 19 октября, в Бремене на стадионе «Везерштадион» между командами «Вердер» и «Герта» был разыгран матч в рамках 8-го тура Бундеслиги сезона 2019/20. Игра завершилась паритетом сторон.

MVP матча с оценкой 7.80 стал фланговый защитник Максимилиан Миттельштадт, выигравший 5 верховых дуэлей, совершивший 2 успешных отбора и отдавший 1 голевую передачу. Точность передач немца составила 77%.

«Герта» с 11-ю баллами укрепилась на 10-м месте в турнирной таблице. «Вердер», набрав девять очков, идет позицией ниже.

Статистика матча («Вердер» / «Герта»)

Удары 15/12

Удары в створ 6/2

Владение 51% / 40%

Фолы 9/11

Угловые 7/5

WhoScored 6.39/6.96

Составы на матч:

«Вердер»: Паленка, Велькович, Селассие, Фридль, Грос, Битенкур, Шахин, Классен, Эггештайн, Рашица, Сержант.

Запас: Ланг, Писарро (↑ 87), Лангкамп, Эггештайн (↑ 74), Капино, Голлер, Баргфреде (↑ 81).

«Герта»: Ярштейн, Рекик, Клюнтер, Миттельштадт, Бойата, Шельбред, Груич, Дилросун, Вульф, Дарида, Ибишевич.

Запас: Крафт, Калу, Дуда, Кепке, Платтенхардт, Торунарига (↑ 90), Зельке (↑ 77), Лукебакио (↑ 56), Чович.

Бригада арбитров: Феликс Брих | Марк Борш | Штефан Лупп | Роберт Шредер.

Желтые карточки: Клюнтер — 57, Битенкур — 80.

Голы: Джошуа Сержант (Максимилиан Эггештайн) 7 — 1:0, Доди Лукебакио (Максимилиан Миттельштадт) 70 — 1:1.