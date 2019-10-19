Витория-Гастейс, Испания, , 16:00 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» разгромил команду «Эйбар» в матче девятого тура испанской Примеры.

Матч Барселона Эйбар Twitter.comfcbarcelona

Игра проходила на поле стадиона «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйаре и закончилась разгромом хозяев со счетом 3:0.

Голами в составе победителей отметились французский форвард Антуан Гризманн (13-я минута), аргентинский нападающий Лионель Месси (58-я) и уругвайский форвард Лиус Суарес (66-я).

Отметим, эта победа стала шестой для «Барселоны» в девяти турах Примеры, по ее итогам клуб набрал 16 очков и находится на третьем месте турнирной таблицы Примеры. У «Эйбара» 9 очков и четырнадцатое место.