Москва, , 15:48 — REGNUM Швейцарская теннисистка Белинда Белич обыграла француженку Кристину Младенович в полуфинальном матче теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля».

Белинда Бенчич DonPedro71

Швейцарка уверенно переиграла французскую спортсменку в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

Соперницы провели на корте 1 час 35 минут. За это время Белич, являющаяся десятой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), подала навылет три раза, допустила 4 двойные ошибки и смогла реализовать 4 брейк-пойнта. Её оппонентка, являющаяся 45-й ракеткой мира, шест раз подала навылет, шесть раз ошиблась при подаче и реализовала два брейка.

Счет личных встреч спортсменок стал 4−2 в пользу Младенович.

Отметим, соперницей Белинды Белич в финале Кубка Кремля станет победительница противостояния между российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой и представительницей Чехии Каролиной Муховой.