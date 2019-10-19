Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Защитник Иман Шамперт, находящийся в статусе свободного агента, стал объектом интереса со стороны сразу нескольких клубов североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 19 октября сообщает The Athletic.

По данным источника, 29-летним футболистом интересуются команды «Чикаго Буллз» и «Мемфис Гриззлис». Также до этого стало известно об интересе к игроку команды «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, ранее Иман Шамперт отказался подписывать новый контракт с командой «Хьюстон Рокетс», в составе которой он отыграл в минувшем сезоне 62 матча в регулярном чемпионате и 8 матчей в плей-офф, а позднее был отчислен. За время своей карьеры игрок выступал в командах «Нью-Йорк Никс», «Сакраменто Кингс» и «Кливленд Кавальерс». В составе последних стал чемпионом НБА в 2016 году