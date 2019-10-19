Зальцбург, Австрия, , 14:46 — REGNUM Официальное решение Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации российской биатлонистки Маргариты Васильевой вступило в силу, в связи с чем аннулированы все её спортивные результаты с 4 февраля текущего года. Об этом 19 октября сообщили в IBU.

«Мы можем подтвердить, что вердикт вступил в силу и Маргарита Васильева лишится набранных очков в соответствии с решением антидопинговой комиссии», — приводит ТАСС слова представителя IBU.

Ранее, 18 сентября текущего года, Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов во время не соревновательного периода в течение 12 месяцев.

При этом последний допинг-тест был сделан Васильевой 4 февраля 2019 года и с этого момента и будут аннулированы все результаты российской биатлонистки. Также срок её дисквалификации начинается с сентября текущего года, потому что спортсменка продолжала свои спортивные выступления во время шедших разбирательств, так как на неё не было наложено временное отстранение.

Кроме этого, у российской биатлонистки был 21 день для возможности подать апелляцию на решение IBU в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, однако этого делать не стала.

В результате аннулирования результатов Васильевой на четырех этапах Кубка мира с 4 февраля 2019 года женская сборная России лишится своего четвертого места и выйдет из числа пяти ведущих команд Кубка наций по биатлону. Что означает, что женская биатлонная команда России потеряет свою максимальную квоту и сможет заявлять не по шесть, а по пять спортсменок на личные гонки Кубка мира в предстоящем сезоне.