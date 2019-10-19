Пекин, , 14:13 — REGNUM Пекинский хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)"Куньлунь Ред Стар» расторг контракт со своим канадским защитником Мэтью Майоне. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба КХЛ в официальном аккаунте лиги в социальной сети Twitter.

Игрок подписал соглашение с пекинской командой в мае текущего года, а расторгнут контракт был в19 октября. Таким образом хоккеист провел в команде пять месяцев.

Отметим, в минувшем сезоне Мэтью Майоне играл в составе рижского «Динамо» и в 58 матчах регулярного чемпионата набрал 46 (11 шайб + 35 результативных передач) очков, проводя в среднем на льду по 19 минут 46 секунд и заработав 22 минуты штрафного времени.