Владивосток, , 12:53 — REGNUM Хоккейный владивостокский клуб «Адмирал» обыграл череповецкую команду «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась на льду «Фетисов-арены» во Владивостоке и закончилась победой хозяев со счетом 5:3.

К 55-й минуте мачта в нем был ничейный счет 3:3 и только в последние шесть минут встречи хозяева смогли забить две безответные шайбы гостям и победить.

В составе «Адмирала» голами отметились оформивший в матче дубль Денис Вихарев (3-я в большинстве, 43-я), словацкий форвард клуба Мартин Бакош (37-я в большинстве), Александр Кононов (55-я) и шведский форвард Маркус Юнг (60-я в большинстве).

У их оппонентов шайбами отличились Юрий Трубачёв (8-я), Илья Хохлов (28-я в большинстве) и словацкий форвард «Северстали» Адам Лишка (29-я).

Отметим, в следующем матче «Адмирал» 23 октября примет у себя московское «Динамо», а «Северсталь» днем позже также на домашнем льду сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».