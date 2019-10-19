Владивосток, , 12:46 — REGNUM Главный тренер владивостокского футбольного клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Луч» Рустем Хузин покинул занимаемый им пост. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба владивостокской команды.

Также отмечается, что Хузин ушёл с поста главного тренера «Луча» после проигрыша его подопечных в домашнем матче восемнадцатого тура ФНЛ с красноярским «Енисеем».

Отметим, команда «Луч» играла под руководством Рустема Хузина в 59 матчах, из которых в 16 она выиграла, в 19 проиграла и в 24 сыграла вничью.

Также отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее футбольный красноярский клуб «Енисей» обыграл футболистов владивостокского «Луча» в матче восемнадцатого тура ФНЛ со счетом 0:1.