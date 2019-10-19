Москва, , 12:18 — REGNUM Федерация бокса России ФБР намеревается дополнительно поощрить российского боксёра Артура Бетербиева, являющегося чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской Федерации (IBF), за его победу над украинцем Александром Гвоздиком в объединительном бою за эти два титула. Об этом 19 октября рассказал глава федерации Умар Рублёв.

«Мы дополнительно поощрим Артура», — приводит ТАСС слова Рублёва, который также добавил, что в федерации ждут Бетербиева в России.

Кроме этого, он отметил, что российский боксер является большим молодцом, так как не оставил Гвоздику никаких шансов, одержав уверенную и красивую победу.

«Соперник готовился бегать по рингу, но с Артуром это не пройдет», — подчеркнул глава федерации бокса России.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее промоутер Бетербиева Боб Арум рассказал о том, кто станет следующим соперником российского боксера.

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