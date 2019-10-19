Владивосток, , 12:02 — REGNUM Футбольный красноярский клуб «Енисей» обыграл футболистов владивостокского «Луча» в матче восемнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра состоялась на стадионе «Динамо» во Владивостоке и закончилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Автором единственного в матче мяча стал полузащитник Михаил Комков, который забил его с пенальти, назначенного в компенсированное время матча (90−3-я минута).

Отметим, по итогам встречи «Енисей» набрал 18 очков и находится на четырнадцатом месте турнирной таблицы ФНЛ. В активе «Луча» 19 очков, что позволяет ему находиться на тринадцатой строчке.

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