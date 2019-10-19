Лондон, , 12:01 — REGNUM Украинский полузащитник футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» и национальной сборной своей страны Руслан Малиновский попал в сферу интересов лондонской команды «Челси». Об этом 19 октября сообщает Sportarena.com.

По данным источника, за игрой 26-летнего украинского футболиста внимательно наблюдают скауты «Челси».

Отметим, Руслан Малиновский перешёл в «Аталанту» из команды «Генк» за € 13,7 млн. В нынешнем сезоне игрок провел за свой клуб восемь матчей в итальянской серии А и ни отметился в них никакими результативными действиями.