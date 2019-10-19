Хабаровск, , 11:41 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» и томская команда «Томь» не смогли выявить победителя в матче восемнадцатого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Игра проходила на поле стадиона имени В.И. Ленина в Хабаровске и закончилась с ничейным счетом 1:1.

Счёт в матче открыл форвард хозяев Илья Кузьмичёв, отличившийся уже на 6-й минуте встречи. Затем, на 29-й минуте, гостям удалось сравнять счет голом полузащитника Максима Казанкова.

Отметим, по итогам встречи в активе «СКА-Хабаровска» 27 очков, что позволяет ей занимать шестое место турнирной таблицы ФНЛ. «Томь» набрала 26 очков и занимает девятую строчку.