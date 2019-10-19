Филадельфия, США, , 11:19 — REGNUM Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), проведёт свой следующий бой с представителем Китая Мэн Фаньлуном. Об этом 19 октября рассказал промоутер Бетербиева Боб Арум.

«В следующем поединке Артур проведет защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна», — приводит ТАСС слова Арума.

Также промоутер Бетербиева отметил, что этот поединок состоится в 2020 году и, возможно, будет проведён в Китае.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее сам Бетербиев в интервью после боя с украинским боксёром Александром Гвоздиком рассказал, что считает свою победу в объединительном бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF одной из важнейших в своей жизни.

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