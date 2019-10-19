Милан, Италия, , 11:17 — REGNUM Американская компания Elliott Management, являющаяся владельцем футбольного клуба «Милан», не собирается его продавать. Об этом 19 октября сообщает Football Italia.

По данным источника, представитель Elliott Management опроверг информацию о намерении продать «Милан» из-за рекордной суммы убытков в € 145,9 млн.

При этом уточняется, что именно американская компания договорилась с ещё одним миланским клубом — «Интер», о строительстве в городе нового стадиона, которое она также намерена продолжать.

Отметим, американская компания Elliott Management является владельцем клуба «Милан» с 2018 года, когда бывший владелец миланской команды Ли Юнхун объявил дефолт по кредиту в € 303 млн, предоставленный ему Elliott Management для приобретения «Милана».