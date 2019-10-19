Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Согласно информации размещенной на официальном сайте НХЛ, «Нью-Джерси Девилз» заключили новый многолетний и высокооплачиваемый контракт с первым номером драфта 2017 года швейцарцем Нико Хиширем.

20-летний центрфорвард «дьяволов», проведя два сезона в НХЛ, получил семилетний контракт с общей суммой около 50 миллионов долларов США. Годовой оклад игрока составит 7,25 миллионов долларов.

Напомним, что у швейцарца по-прежнему действует трехлетний контракт новичка, который прекратится по завершению этого сезона, после чего в силу вступит новое соглашение.

«Мы все рады опередить процесс и быть в состоянии прийти к соглашению с Нико и его командой, что выгодно для обеих сторон, — сказал генеральный менеджер «Девилз» Рэй Шеро. — Нико будет большой частью этой организации, продвигающейся вперед, и мы рады его постоянному росту».

Нико Хишир, который пропустил последний победный матч «Девилз» с «Рейнджерс» в эту пятницу по случаю полученной травмы верхней части тела, имеет 2 (0+2) очка за шесть матчей текущего регулярного чемпионата НХЛ.