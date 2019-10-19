Питтсбург, США, , 11:16 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Джим Монтгомери дал свою оценку игре российского вратаря команды Антона Худобина в матче «Питсбург Пингвинз». Его слова 19 октября приводит официальный сайт НХЛ.

По словам главного тренера «Далласа», российский голкипер сражался во время матча и смог сделать несколько классных сэйвов.

«Он дал нам шанс на победу», — заявил Джим Монтгомери.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл хоккеистов «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4.