Лас-Вегас, США, , 11:15 — REGNUM Российские фигуристки впервые за последние два года не попали в лучшую тройку в короткой программе на этапе Гран-при фигуристов, проходящем в Лас-Вегасе (Skate America).

Анна Щербакова стала только четвертой в короткой программе, упав на дорожке шагов. Елизавета Туктамышева заняла пятое место, так как не докрутила на каскаде из прыжков тройной тулуп и в сольном прыжке тройной лутц, а также получила низкую оценку за компоненты.

Ещё одна российская фигуристка Станислава Константинова дважды упала во время своей короткой программы и смогла стать только одиннадцатой.

Победительницей по итогам короткой программы стала представительница США Брэди Теннелл, набравшая 75,10 бала. Второе место и третье место заняли японские фигуристки Каори Сакамото (73,25 балла) и Вакаба Хигути (71,76 балла).

Отметим, произвольные программ на этапе Гран-при в Лас-Вегасе фигуристки представят 20 октября.