Турин, Италия, , 09:42 — REGNUM Португальский нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду заработал на рекламе в социальной сети Instagram больше чем в своей команде. Об этом 19 октября сообщает Business Insider.

Криштиану Роналду Дмитрий Садовников

По данным источника, за последний год 34-летний футболист заработал за рекламу в Instagram $ 36,9 млн, в то время как его зарплата в «Ювентусе» за этот же период составила $ 26,25 млн.

Также известно, что средний гонорар Роналду за одну рекламную публикацию составляет $975 тысяч.

При этом по заработку в Instagram португальский игрок превосходит аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси ($23,3 млн за год) и известного в прошлом игрока сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма ($10,7 млн).

Кроме этого, у Роналду 186 миллионов подписчиков в Instagram, и он является лидером по числу их в социальной сети.

Напомним, Кришитиану Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. Он является пятикратным обладателем Золотого мяча, пятикратным победителем Лиги чемпионов и чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии по футболу.