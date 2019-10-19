Питтсбург, США, , 09:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» уверенно обыграл хоккеистов «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе «Питтсбурга» голы забили оформивший в матче дубль Крис Летанг (46-я, 60-я минуты), а также Джаред Макканн (3-я) и Патрик Хернквист (51-я).

У «Далласа» шайбами отличились Роопе Хинц (26-я) и Йон Клингберг (53-я).

Российские форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов не отметились в матче результативными действиями, их российский одноклубник — голкипер Антон Худобин, отразил 29 из 33 шайб, брошенных по его воротам.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы, полученной им в игре с «Коламбус Блю Джекетс».

Отметим, это пятая подряд победа «Питтсбурга» и клуб с 12 очками находится на втором месте турнирной таблицы восточной конференции НХЛ. Для «Далласа» это восьмое поражение в девяти играх нового сезона, команда с 3 очками располагается на четырнадцатой строчке западной конференции.