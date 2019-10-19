Бостон, США, , 09:07 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Доминик Рейес, выступающий в полутяжелой весовой категории, одержал досрочную победу над своим соотечественником Крисом Уайдманом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ON ESPN 6, проходившем в Бостоне.

Уже в первом раунде Рейес отправил Уайдмана на пол октагона прямым левым ударом, после чего произвел там добивание соперника. В результате рефери остановил бой и присудил Уйдману поражение нокаутом.

Отметим, это шестая подряд победа Доминика Рейеса в UFC. Для Криса Уайдмана, являющегося экс-чемпионом UFC в среднем весе, это дебют в полутяжелой весовой категории, получившийся неудачным.