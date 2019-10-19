Анахайм, США, , 08:45 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» уверенно обыграл команду «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

У «Анахайма» голы забили Адам Хенрик (5-я минута), Трой Терри (14-я), шведский форвард «Дакс» Якоб Сильверберг (21-я) и Картер Рауни (26-я в меньшинстве).

У «Каролины» отличились финский форвард Эрик Хаула (29-я в меньшинстве) и Хейдн Флери (32-я).

Российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников провел на льду 16 минут 54 секунды и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это шестая победа для «Анахайма» в восьми матчах нового регулярного чемпионата НХЛ. Для «Каролины» это третье поражение в восьми играх нового сезона.