Эдмонтон, Канада, , 08:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Счет в матче открыл на 28-й минуте форвард хозяев Джеймс Нил, а спустя пять минут его одноклубник защитник Итан Бир счет удвоил.

На 37-й минуте гости смогли отыграть одну шайб усилиями защитник Майка Грина, однако на большее их не хватило.

Отметим, для «Эдмонтона» эта победа стала седьмой в восьми матчах нового сезона, клуб набрал по её итогам 14 очков, что позволило ему занять первое место в турнирной таблице НХЛ. Для «Детройта» данное поражение стало четвертым подряд.