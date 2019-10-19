Филадельфия, США, , 08:24 — REGNUM Российский боксер Артур Бетербиев, являющийся чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, победил досрочно украинца Александра Гвоздика, отобрав у него титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) и объединив их оба. Поединок проходил в Филадельфии в рамках вчера профессионального бокса.

В десятом раунде российский боксёр дважды отправил своего оппонента в нокдаун и хотя после второго украинец смог подняться для продолжения поединка, Бетербиев быстро провел его удачное добивание, в результате чего рефери остановил бой и присудил Гвоздику поражение техническим нокаутом.

Отметим, это пятнадцатая победа (все нокаутом) в карьере ни разу непобежденного 34-летнего Артура Бетербиева. Для 32-летнего Гвоздика данное поражение стало первым в карьере и до этого он одержал 17 побед в (14 — нокаутом) в 17 боях.