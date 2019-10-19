Ницца, Франция, , 08:09 — REGNUM Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» нанес поражение с разгромным счетом команде «Ницца» в матче десятого тура французской футбольной Лиги 1.

Игра состоялась на поле стадиона «Альянц Ривеьера» в Ницце и закончилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Голы в составе победителей на свой счет записали оформивший в матче дубль аргентинский хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария (5-я, 21-я минуты), форвард Килиан Мбаппе (88-я) и аргентинский нападающий Мауро Икарди (90+1-я).

Автором единственного мяча у их оппонентов стал форвард Игнатиус Кнеп (67-я).

Также стоит отметить, что к 77-й минуте матча «Ницца» осталась на игровом поле вдевятером после удаления полузащитника Вилана Сиприена (74-я) и защитника Кристофа Эрея (77-я).

Отметим, по итогам матча «ПСЖ» продолжает быть лидером в турнирной таблице Лиги 1, набрав 24 очка. «Ницца» с 13 очками на девятом месте.