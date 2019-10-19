Санрайз, США, , 08:06 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» проиграл в овертайме команде «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась в овертайме в пользу гостей со счетом 4:5.

Основное время закончилось с ничейным счетом 4:4. В составе хозяев отличились оформивший в матче дубль Джонатан Юбердо (4-я и 15-я минуты), Фрэнк Ватрано (9-я в меньшинстве) и Бретт Конолли (35-я).

У их оппонентов отличились Йоонас Донской (11-я), Мэттью Ньето (32-я) и также оформивший во встрече дубль Андре Буравски (32-я, 35-я).

В овертайме гостям удалось победить усилиями Натана Миккиннона (63-я).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский смог отразить 36 из 41 шайбы, брошенной по его воротам. Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, это пятое поражение для «Флориды» в новом сезоне НХЛ, Для «Колорадо» это шестой выигрыш в семи матчах чемпионата.