Франкфурт-на-Майне, Германия, , 08:05 — REGNUM Футбольный франкфуртский клуб «Айнтрахт» разгромил команду «Байер» из Леверкузена в матче восьмого тура немецкой Бундеслиги.

Игра проходила на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне и закончилась разгромом гостей со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль португальский форвард «Айнтрахта» Гонслао Насьенса (4-я минута и 17-я с пенальти) и защитник из Нидерландов Бас Дост (81-я).

Отметим, это первое поражение «Байера» в четырех последних играх, в следующем матче клуб сыграет с командой «Вердер». «Айнтрахт» в следующем туре встретится «Боруссией» из Мёхенгладбаха.