Пирей, Греция, , 08:05 — REGNUM Баскетбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» переиграл в овертайме команду «Олимпиакос» из Пирея в матче регулярного сезона Евролиги.

Мяч в корзине (сс) Markus Spiske

Игра прошла на паркете «Пис энд Френдшип Стадиум» в Пирее и завершилась в овертайме со счетом 68:77 в пользу гостей.

Наиболее результативным в составе санкт-петербургского клуба оказался лёгкий форвард Матеуш Понитка, набравший в матче 18 очков. У греков самыми результативными стали сербский центровой Никола Милутинов и американский защитник Кевин Пантер, которые оба набрали по 16 очков за встречу.

Отметим, это первая победа «Зенита» в Евролиге, в которой он выступает с нынешнего сезона. В следующем матче санкт-петербургский клуб сыграет с другой греческой командой «Панатинаикос» 24 октября.