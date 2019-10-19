Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл хоккеистов «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду «Кэпитал Уан-арены» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:2.

Голами в составе победителей отметились оформивший в матче дубль Ти Джей Оши (3-я и 51-я минуты обе в большинстве), Михал Кемпни (16-я), Ник Дауд (24-я) и Гарнет Хэтэуэй (60-я в пустые ворота). Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и его российский одноклубник — защитник Михаил Орлов, сделали каждый по одной результативной передаче в матче.

В составе «Рейнджерс» голы забили российские форварды Павел Бучневич (13-я в меньшинстве) и Артемий Панарин (37-я).

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 21 октября сыграет с командой «Чикаго Блекхоукс», а «Рейнджерс» днем раньше встретятся с клубом «Ванкувер Кэнакс».