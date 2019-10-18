Ньон, Швейцария, , 21:58 — REGNUM Футбольные команды из России и отделившегося от Сербии края Косово будут разводиться в турнирах всех уровней в рамках Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Об этом 18 октября сообщает пресс-служба организации.

Как уточняется, соответствующее решение было принято на текущей неделе по итогам заседания чрезвычайной комиссии UEFA.

«Принимая во внимание риски безопасности, связанные с матчами между командами из России и Косово, группа экспертов решила, что эти команды больше не должны соперничать друг с другом на любых будущих соревнованиях», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение будет оставаться в силе «до дальнейшего уведомления».

Напомним, что сборные России и Косово должны были встретиться в матчах отборочного тура чемпионата Европы 2021 года среди женщин, где команды оказались в одной группе. Первый матч должен был состояться 4 октября в Приштине, но был перенесён на определенную дату. Второй намечен на 9 июня 2020 года. Теперь эти встречи будут организованы на нейтральном поле.