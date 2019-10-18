Великий Новгород, , 17:44 — REGNUM Команда из восьми школьников Новгородской области отправилась на финальный этап Фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который открылся в Международном детском центре «Артек» сегодня, 18 октября. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве спорта и молодежной политики региона, в составе новгородской сборной — школьники из шести районов Новгородской области.

Команда сформирована по итогам областного этапа фестиваля, который прошёл в июне 2019 года в Великом Новгороде.

Ребятам предстоит пройти шесть испытаний комплекса ГТО: бег на короткие и средние дистанции, метание мяча, отжимания (девушки), подтягивания (юноши), стрельба из электронного оружия, плавание. Также в программе — спортивная эстафета и проверка теоретических знаний. Команда-победитель получит переходящий Кубок ГТО.

Отметим, что всего в финальном этапе фестиваля выступят 654 лучших учащихся — обладателей золотых знаков отличия ГТО из 85 регионов страны. Соревнования продлятся до 7 ноября.