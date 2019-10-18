История вопроса

Экстремальными называют виды спорта, связанные с высоким риском получения травм и опасностью для жизни. Популярность таких видов спорта начала расти с 1950-х годов одновременно с улучшением качества жизни и уровня безопасности в развитых странах.

По мнению психологов, некоторым людям для ощущения полноты жизни необходимо ощущение опасности, нахождение на грани жизни и смерти. Некоторая часть занимающихся экстремальным спортом страдает психическим расстройством, заключающимся в получении наслаждения от страданий и боли.

К экстремальным видам спорта принято относить альпинизм, скоростной спуск на лыжах, погружения с аквалангом, дельтапланеризм, прыжки с парашютом, сплав по горным рекам и ещё многие новые виды спорта, связанные с трюками, прыжками или преодолением крайне сложных маршрутов.

Новые виды экстремального спорта появляются постоянно. Большинство из них не относятся к доступным, так как требуют сложного и дорогого снаряжения или доступа к определённым местам (горы, море, охраняемые высокие строения). Среди новичков в таком спорте очень высок травматизм. Кроме того, занятия экстремальными видами спорта зачастую связаны с нарушением общественного порядка.

