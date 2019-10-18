Ухань, Китай, 18 октября 2019, 17:11 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин открыл сегодня, 18 октября, Всемирные военные игры. Соревнования начались в китайском городе Ухань.
Торжественная церемония открытия состоялась в Уханьском спортивном центре.
«Я объявляю VII Всемирные военные игры открытыми», — сказал председатель Си Цзиньпин.
VII Всемирные летние военные игры продлятся с 18 по 27 октября. Они будут проходить на спортивных объектах провинции Хубэй. В данных соревнованиях примут участие более 9300 военных из 109 стран мира. Это рекордное количество для данных соревнований. Военные будут соревноваться по 329 дисциплинам в 27 видах спорта.