Люксембург, 18 октября 2019, 15:56 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова вышла в полуфинал турнира в Люксембурге. В матче четвертьфинала она одержала победу из-за отказа соотечественницы Маргариты Гаспарян.
Спортсменки провели на корте 46 минут. Во втором сете при счёте 3:6, 0:1 в пользу Блинковой Гаспарян отказалась от продолжения борьбы.
В полуфинале турнира Блинкова сыграет с победительницей матча между латвийской теннисисткой Еленой Остапенко и представительницей Германии Антонией Лоттнер.
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