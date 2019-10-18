Барселона, Испания, , 15:52 — REGNUM «Барселона» и «Реал» проведут переговоры о дате проведения матча чемпионата Испании. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, руководство испанского футбола дало командам время до 21 октября, что договориться о дате проведения «класико».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч «Барселона» — «Реал» был запланирован на 26 октября, однако затем был перенесён на 18 декабря из-за протестов в Каталонии.

Предполагается, что клубы либо подтвердят новую дату, либо предложат другое решение, одним из которых может быть проведение матча в Мадриде.

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