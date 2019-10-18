Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Главный тренер «Зенита»Сергей Семак оценил игру нападающего футбольного клуба «Ростов» Элдора Шомуродова.

«Элдор сейчас действует просто блестяще — это касается и завершения, и движения, и работы на команду. Он — открытие чемпионата в хорошем смысле, хороший футболист. Игра, которую он показывает, радует многих болельщиков», — сказал Семак.

ИА REGNUM напоминает, что Шомуродов может покинуть «Ростов» летом 2020 года, отметил представитель футболиста Кахор Муминов.

Контракт с жёлто-синими форвард заключил летом 2017 года. В июне 2019 года футболист продлил соглашение с клубом ещё на пять лет.

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