Санкт-Петербург, 18 октября 2019, 15:42 — REGNUM Главный тренер «Зенита»Сергей Семак оценил игру нападающего футбольного клуба «Ростов» Элдора Шомуродова.
«Элдор сейчас действует просто блестяще — это касается и завершения, и движения, и работы на команду. Он — открытие чемпионата в хорошем смысле, хороший футболист. Игра, которую он показывает, радует многих болельщиков», — сказал Семак.
ИА REGNUM напоминает, что Шомуродов может покинуть «Ростов» летом 2020 года, отметил представитель футболиста Кахор Муминов.
Контракт с жёлто-синими форвард заключил летом 2017 года. В июне 2019 года футболист продлил соглашение с клубом ещё на пять лет.
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