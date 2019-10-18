Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM Матч между «Ростовом» и «Зенитом» (Санкт-Петербург) в рамках 13-го тура молодёжного первенства завершился победой хозяев поля — 1:4. Матч состоялся на стадионе «Смена» в северной столице, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба.

Мячи в ворота жёлто-синих забили Вадим Симутенков, Никита Симдянкин и Максим Бачинский. Гол в составе «Ростова» забил Гоча Гогричиани.

ИА REGNUM напоминает, что матч между основными составами команд состоится 19 октября на стадионе «Газпром Арена». И у «Ростова», и у «Зенита» в активе по 26 очков.

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