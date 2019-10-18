Манчестер, Великобритания, , 14:32 — REGNUM В организации договорного матча в Лиге чемпионов обвинили бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Об этом сообщает Mirror.

Алекс Фергюсон Andrea Sartorati

По информации издания, в сдаче матча Фергюсона обвинил итальянский агент Джузеппе Пальяра, который является фигурантом дела о коррупции.

По словам Пальяры, Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Кроме того, легендарный тренер был организатором договорного матча между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

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