Манчестер, Великобритания, 18 октября 2019, 14:32 — REGNUM В организации договорного матча в Лиге чемпионов обвинили бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. Об этом сообщает Mirror.
По информации издания, в сдаче матча Фергюсона обвинил итальянский агент Джузеппе Пальяра, который является фигурантом дела о коррупции.
По словам Пальяры, Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах. Кроме того, легендарный тренер был организатором договорного матча между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.
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