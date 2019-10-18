Манчестер, Великобритания, , 14:24 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Басфорд Юнайтед» Стефан Галински забил уникальный гол в матче Северной Премьер-лиги (седьмой уровень в системе футбольных лиг Англии). Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

На 62-й минуте матча между «Басфорд Юнайтед» и «Юнайтед оф Манчестер» Галински вынес мяч головой со своей половины поля. А в это время вратарь «Юнайтед оф Манчестер» Кэмерон Белфорд далеко вышел из ворот.

Отскочив от земли после выноса защитника, мяч перелетел через вратаря и закатился в ворота.

https://twitter.com/Basfordutdfc/status/1184422800548913152

Благодаря этому голу, футболисты «Басфорда» повели в счёте, а затем забили третий гол в ворота соперников, победив со счётом 3:1.