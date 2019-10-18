Вена, , 13:35 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в турнире категории ATP 500 в Вене. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Медведев принял решение не играть на турнире из-за усталости. Ранее по этой же причине он отказался от участия в Кубке Кремля в Москве.

Напомним, в 2019 году Медведев выиграл четыре турнира — в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также дошёл до финала Открытого чемпионата США. В настоящее время Медведев занимает четвёртую строчку в рейтинге ATP.

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