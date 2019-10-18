Турин, Италия, , 12:11 — REGNUM Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио может возобновить карьеру. Об этом сообщает Sprint e Sport.

По информации источника, итальянский полузащитник может стать игроком клуба «Чизола», который играет в пятом дивизионе чемпионата Италии. Отмечается, что бывший футболист уже вёд переговоры с руководством клуба о контракте.

Напомним, Маркизио является воспитанником «Ювентуса», за который выступал на протяжении 12 лет. Летом 2018 года он на правах свободного агента перешёл в «Зенит», в котором провёл один сезон.

Ранее сообщалось, что 33-летний Маркизио решил завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

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