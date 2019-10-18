Берлин, , 11:59 — REGNUM Фото нового дизайна официального мяча чемпионата Европы по футболу 2020 года появилось в сети. Об этом сообщает Footy Headlines.

Новый мяч, которым будут играть на предстоящем турнире, похож на мяч Telstar, который использовался на ЧМ-2018 в России. Отмечается, что официально новую модель представят в ноябре 2019 года.

https://twitter.com/Footy_Headlines/status/1184716665008852992

Напомним, чемпионат Европы — 2020 состоится с 12 июня по 12 июля и пройдёт на 12 стадионах в 12 странах. При этом четыре матча будут сыграны в Санкт-Петербурге.