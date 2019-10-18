Вашингтон, , 11:54 — REGNUM Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал. Об этом 18 октября сообщается на сайте лиги.

Барзал забросил две шайбы, тем самым оформив дубль, в матче с «Виннипег Джетс». Благодаря этому его команда сумела победить со счётом 3:1.

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Второй звездой стал нападающий «Баффало Сэйбрз» Кейси Миттельштадт, который нападающий забросил две шайбы и отдал результативную передачу в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:0).

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Замкнул тройку защитник «Монреаль Канадиенс» Виктор Мете, который в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0) забросил первую шайбу в карьере, прервав самую продолжительную безголевую серию в НХЛ.

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