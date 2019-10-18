Лас-Вегас, США, , 11:16 — REGNUM Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков дисквалифицирован за употребление допинга. Об этом сообщается на сайте лиги.

Зыков получил дисквалификацию на 20 матчей. За время отстранения от игр он не будет получать зарплату.

Также отмечается, что Зыков принимал запрещённое вещество без согласования с командой на протяжении четырёх лет.

Напомним, в 201 году Зыков был выбран клубом «Лос-Анджелес Кингз» на драфте под общим 37-м номером. После этого он играл за такие клубы, как «Каролина Харрикейнз» и «Эдмонтон Ойлерз».

Читайте также: Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на 4 года, в его крови нашли кокаин