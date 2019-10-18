Лас-Вегас, США, , 11:04 — REGNUM Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт запретил проводить бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Фрэнки Эдгаром. Об этом сообщает MMAJunkie.

Уайт заявил, что бой не состоится, поскольку Эдгар на две весовые категории ниже Макгрегора. Он также добавил, что карьера Эдгара близится к завершению, поэтому не имеет смысла организовывать его бой с Макгрегором.

«Конору нравится драться, и он хочет сделать это ещё раз. Но биться с Фрэнки Эдгаром он не будет», — сказал Уайт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макгрегор сообщил, что в декабре у него будет поединок с Фрэнки Эдгаром. На это американец ответил согласием.

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